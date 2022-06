Nouadhibou - Un bateau heurte une pirogue...7 pêcheurs Sénégalais disparus...2 navigateurs repêchés...Le silence des autorités décrié ...

En attendant d'y revenir amplement, dakarposte a appris de bonnes sources qu'une collision a eu lieu en haute mer.

En effet, un navire a heurté à 40 km de Nouadhibou une petite pirogue sénégalaise avant de disparaître. Et des infos en notre possession, il ressort que les victimes sont de jeunes Sénégalais, spécialisés dans la pêche artisanale. Deux parmi eux ont été repêchés, mais sept membres de l'équipage, appartenant à un certain Cheikh Wade, sont portés disparus.

"Nous ne comprenons pas le silence des autorités Sénégalaises et pourtant elles sont au courant de cette affaire. Il semble que le ministre de tutelle, aperçu ce vendredi dans un meeting à la Médina, est plutôt préoccupé par la politique" fulmine un Saint Louisien.











Affaire à suivre...