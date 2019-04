Nouveau Gouvernement : Thérèse Faye, victime du jeu d’équilibre

Elle faisait certainement partie des plus attendus dans ce nouveau gouvernement, Thérèse Faye, la chargée de la Case des tout-petits et coordonnatrice de la Convergence des jeunesses républicaines ( Cojer).





lle figurait effectivement dans les plans du Président Macky Sall pour occuper un poste ministériel, mais n’a raté le coche qu’à cause du savant dosage auquel s’est prêté le Président dans la formation du gouvernement.