Nouveau Premier ministre : Michel Barnier attend son successeur

C’est sans doute le dernier Conseil des ministres, du gouvernement démissionnaire de Michel Barnier, qui s’est tenu ce mercredi à l’Élysée.



Le Premier ministre, qui a remis sa démission à Emmanuel Macron la semaine dernière attend son successeur. Il doit être nommé dans les prochaines heures par le président de la République.



"Le Président n'a donné aucune indication sur le calendrier de son choix à venir. Ce que je peux simplement vous dire et ce que vous savez, c'est que le rôle du président de la République, c'est d'être le garant des institutions et dans ce contexte, il est évidemment à la recherche d'une solution de stabilité", a déclaré Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement.



Faute de budget 2025, un projet de “loi spéciale” a été présenté en Conseil des ministres. Il sera examiné la semaine prochaine à l’Assemblée.



"C'est un projet de loi qui, pour faire simple, nous permet d'éviter un "shutdown". Laurent Saint-Martin, ministre du Budget et des comptes publics. C'est un projet de loi qui, tout d'abord, autorise temporairement le gouvernement à continuer à percevoir les impôts et taxes existants jusqu'au vote de la loi de finances pour l'année.



Le futur Premier ministre aura notamment pour priorité de faire adopter un budget pour 2025.