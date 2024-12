Nouveau Premier ministre : quels sont les noms qui circulent ?

Emmanuel Macron, qui est attendu en Pologne ce jeudi, devrait également annoncer, en fin de journée, le nom du nouveau Premier ministre. Ce dernier aura notamment la lourde tâche de faire adopter le budget dans un parlement fracturé. Plusieurs noms ont été évoqués, après la censure du gouvernement Barnier.





François Bayrou, fidèle allié centriste d’Emmanuel Macron, fait partie des favoris. Le MoDem, son parti, se veut optimiste, pourtant, son dirigeant ne fait pas l’unanimité.



En particulier à gauche. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, estime que nommer François Bayrou à Matignon ne serait pas “le bon choix”.



Une piste qui n’enchante pas non plus Nicolas Sarkozy. L’ancien président, qui aurait été reçu dimanche à l’Élysée, ferait campagne contre la nomination de François Bayrou.





Les deux hommes, qui se connaissent très bien, nourrissent des rancunes depuis plusieurs années. En 2012, François Bayrou avait appelé à voter pour François Hollande, contre Nicolas Sarkozy, lors du second tour de la présidentielle.







L’autre favori est l’ancien Premier ministre de gauche Bertrand Cazeneuve.



Un choix soutenu par plusieurs socialistes, dont l’ex-président François Hollande, mais critiqué par les écologistes. Marine Tondelier, secrétaire nationale du parti Europe Écologie les Verts a écarté l’hypothèse de la nomination de Bernard Cazeneuve, qui à ses yeux, incarne “le passé”.







Ancien socialiste, devenu macroniste, Jean-Yves Le Drian est souvent cité pour le poste de Premier ministre.



L’ancien ministre de la Défense et des Affaires Étrangères de François Hollande et d'Emmanuel Macron est l’un des rares à avoir servi sous les deux présidents consécutifs.



Le Parti socialiste n’a pas réagi à cette hypothèse.





Dans l’aile droite de la macronie, c’est l'idée de Sébastien Lecornu à Matignon qui séduit.





Issu du parti de droite Les Républicains, le ministre des Armées est un fidèle d’Emmanuel Macron.



Il détient d’ailleurs le record de longévité aux côtés du chef de l’État, après avoir occupé plusieurs ministères depuis 2017, année du premier mandat d’Emmanuel Macron.







Sa collègue, Catherine Vautrin, est, elle aussi citée pour le poste de Premier ministre.



Issue elle aussi de la droite, la ministre démissionnaire du Partenariat avec les Territoires et de la Décentralisation a rejoint le camp macroniste en 2024.



En 2022, elle était déjà pressentie pour le poste, qui a finalement été attribué à Elisabeth Borne.