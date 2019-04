Nouveau gouvernement : Cinq ministres en terrain miné

Les ministres Amadou Bâ, Me Malick Sall, Serigne Mbaye Thiam, Mamadou Talla et Cheikh Oumar Anne n'auront pas d'état de grâce. En effet, selon Source A, ils héritent de dossiers chauds qui ne leur donneront aucun répit dans leurs départements ministériels respectifs.

Il s'agit, entre autres, des nombreux meurtres de Sénégalais à l'extérieur, des longues détentions et de la place de Macky Sall dans le Conseil supérieur de la magistrature, du blocage noté dans l'octroi du marché de l'eau à Suez et des protocoles d'accords avec les enseignants.