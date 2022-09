Nouveau gouvernement: Dame Diop zappé, Fatou Diané bouscule Ndèye Saly Diop

La surprise à Diourbel, c'est l'absence de Dame Diop dans le nouveau gouvernement ! Ce Coordonnateur de Bby dans la capitale du Baol était jusque-là ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion.



En effet, l'ancien ministre Dame Diop était un homme de confiance du palais. Et pour cause, il conduisait le plus souvent la délégation gouvernementale lors des cérémonies religieuses entre Touba, Darou Mousty, Diourbel et entre autres localités.



Ainsi le départ du Coordonnateur de Bby à Diourbel dans le gouvernement est tombé à Diourbel comme un coup de tonnerre.



Fatou Diané fait son entrée dans le gouvernement



Même si Dame Diop a été zappé, Diourbel compte une ministre dans le gouvernement de Amadou Bâ. Élue député récemment, Mme Guèye Fatou Diané a été nommée ministre de la femme de la famille et du genre.



A la tête du PROMISE (Programme de Développement de la Microfinance Islamique au Sénégal ) également depuis mars 2021, Fatou Diané va prendre la place de Ndèye Saly Diop .



































