Nouveau pacte de gouvernance pour l’Afrique: Bruxelles réunit les compétences mondiales

Réinvention du contrat social, rénovation démocratique, rupture des paradigmes économiques : la première édition de l’Africa Political Outlook, tenue le 28 février dernier au Mérode Club à Bruxelles, fut un creuset d’intelligence collective entre décideurs et acteurs politiques pour formuler les solutions d’un nouveau pacte de gouvernance africaine.







Réunissant plus d’une centaine de participants de haut niveau en provenance de 20 pays, l’événement a été marqué par l’allocution d’éminentes personnalités telles que SE Saleh Kebzabo, Premier ministre du Tchad, Georges-Louis Bouchez, Président du Mouvement Réformateur, Sylvie Baïpo-Temon, ministre des affaires étrangères de la République Centrafricaine. A l’issue des travaux, les intervenants ont eu le plaisir de

pouvoir échanger sur les enjeux évoqués avec Alexander De Croo, Premier ministre du Royaume de Belgique, présent au Mérode.



Une Afrique qui s’assume

Cette première édition de l’Africa Political Outlook marquera sans doute l’ardente réaffirmation de l’engagement des décideurs politiques africains pour « une Afrique qui s’assume ». Dans son propos liminaire, le Premier ministre du Tchad, pays au centre des défis de stabilité du Sahel, a rappelé l’agenda de réforme du gouvernement de transition ainsi que les priorités déterminantes de son action : réconciliation nationale, organisation d’élections libres et transparentes, préservation de l’intégrité territoriale, lutte contre les inondations, amortissement de l’inflation et renforcement des moyens de défense et de sécurité du pays. Sans détour, il a également abordé les sujets qui fâchent, notamment en matière de libertés publiques, insistant sur la méthode : partir des réalités africaines pour répondre aux problèmes africains. Bâtir un partenariat Europe-Afrique décomplexé, engagé et respectueux Jan-Christoph Oetjen, député Renew Europe et co-président du groupe RenewPac a insisté, dans sa keynote sur l’importance de saisir le moment historique inédit que nous

vivons afin de co-bâtir, Africains et Européens réunis, un nouvel agenda d’action entre nos deux continents. Ce nouvel agenda doit mettre au cœur de nos priorités stratégiques communes la souveraineté et l’accès à l’énergie, la lutte contre le changement climatique, l’emploi, la lutte contre les inégalités.

Georges-Louis Bouchez, Président du Mouvement Réformateur, intervenant sur le thème « construire une nouvelle relation de confiance avec l’Afrique a plaidé pour un dépassement et une décomplexification des relations Afrique – Europe. « l’avenir de l’Afrique, souligne-t-il, doit passer d’abord par sa classe politique et sa jeunesse. Les

relations entre pays africains et européens doivent se faire d’égal à l’égal, en sortant du sentiment, d’un côté de victime, et de l’autre de celui qui serait dans la rédemption, ajoute-t-il. »



Un dialogue de haut niveau sous le signe de l’avenir

Suite au mot d'accueil de Grégory Jullien, président du European Strategic Initiative, le dialogue de haut niveau a tenu toutes ses promesses. Modéré par Adébissi Djogan, Managing Director de Public Affairs Africa, ce panel a successivement permis à Hajo Adrianainarivelo, Président du parti Malagasy Miara Miainga, ancien Vice-Premier ministre (Madagascar), au Dr Ousmane Kaba, Président du Parti des démocrates pour l’espoir (PADES) et ancien ministre (Guinée), à Christelle Vuanga Mukongo, Députée nationale et fervente défenseure des droits des femmes (République Démocratique du Congo) de présenter les situations politiques de chacun de leur pays à force d’exemples concrets et de propositions pérennes pour renforcer la gouvernance politique, socle de tout projet de transformation nationale. Lutte contre la corruption, transparence et reddition des comptes, Etat de droit, décentralisation, réindustrialisation, équilibre institutionnel, financement des élections,

partenariat d’actions Europe-Afrique : la succession des interventions a permis de dégager les priorités d’un nouveau pacte de gouvernance africaine. En premier lieu, celui- ci doit reposer sur les réalités sociologiques et les dynamiques propres au Continent, puis rompre avec une forme de mimétisme. Ensuite, la rigueur et la reddition des comptes doivent en former le socle. Enfin, ce nouveau modèle de gouvernance doit reposer sur les

énergies rassemblées des fils et filles du continent africain. Bertin Mampaka Mankamba, député du Mouvement Réformateur, ancien Vice-président du Parlement Bruxellois (Belgique) et premier homme politique élu d’origine africaine dans la ville de Bruxelles a formulé un plaidoyer pour un engagement plus massif de la diaspora, en donnant pour modèle la reconstruction rapide de la Tchécoslovaquie, au lendemain de la chute du mur

de Berlin. Sylvie Baïpo Temon, Ministre des Affaires Étrangères et des Centrafricains de l'Etranger

dans sa Keynote de clôture puis lors de la session de questions-réponses très animée qui

s’en est suivie, a expliqué le combat et l’action de son gouvernement pour retrouver une souveraineté effective.

L’auditoire et les organisateurs ont d’ores et déjà pris date pour la prochaine édition, qui se tiendra le 30 janvier 2024 à Bruxelles.



AFRICA OUTLOOK