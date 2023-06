Nouveau pacte financier- Le point sur le sommet de Paris

Il nous revient que 'objectif du sommet de Paris est de rénover en urgence l'architecture financière internationale, née des accords de Bretton Woods en 1944 avec la création du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.



L'accès à leurs financements est jugé difficile par les pays africains alors que leurs besoins sont immenses pour affronter canicules, sécheresses et inondations, mais aussi pour sortir de la pauvreté.



Les pays pollueurs seront eux mis face à leur promesse de financer 100 milliards de dollars par an pour aider les pays en voie développement face au réchauffement climatique. Une promesse censée être tenue cette année, avec trois années de retard qui ont profondément blessé la confiance entre le Nord et le Sud.



Les banques multilatérales de développement seront aussi appelées à prêter davantage, quelques mois après l'annonce de la mobilisation de 50 milliards de dollars sur dix ans par la Banque Mondiale.