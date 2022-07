Nouveau ralliement dans les rangs de Benno : Mayoro Faye dit oui à Macky Sall.

Après celui de l’ancien président du groupe parlementaire « Liberté et Démocratie » du parti démocratique sénégalais, c’est au tour de l’ancien Secrétaire général adjoint chargé de la communication du Pds qui décide de soutenir la Coalition Benno bokk yaakaar pour ces élections législatives.



En procédant ce dimanche à l'installation du comité électoral de son mouvement avec "les jeunes Mayoroistes", Mayoro Faye a tenu à rappeler que le président Macky Sall est, pour lui, un héritier du Secrétaire général du Pds, Me Abdoulaye Wade. Mayoro Faye d’ajouter, selon nos confrères de E-Média, qu’il serait impensable pour lui de s’allier avec quelqu’un qui ne partage pas les mêmes convictions et les mêmes principes que le Président Wade.



Il a également invité les populations à voter massivement durant ces élections législatives, pour Bby afin de permettre au maire Mansour Faye de poursuivre les nombreux chantiers et projets qu’il a dans les domaines de la santé, de l’éducation et des infrastructures.











































dakaractu