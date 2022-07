Nouveau ralliement dans les rangs de Benno : Mayoro Faye dit oui à Macky Sall

En procédant ce dimanche à l'installation du comité électoral de son mouvement avec "les jeunes Mayoroistes", Mayoro Faye a tenu à rappeler que le Président Macky Sall est, pour lui, un héritier du Secrétaire général du Pds, Me Abdoulaye Wade. Mayoro Faye d’ajouter, selon nos confrères de E-Média, qu’il serait impensable pour lui de s’allier avec quelqu’un qui ne partage pas les mêmes convictions et les mêmes principes que le Président Wade.



Il a également invité les populations à voter massivement durant ces élections législatives, pour Bby, afin de permettre au maire Mansour Faye, de poursuivre les nombreux chantiers et projets qu’il a dans les domaines de la santé, de l’éducation et des infrastructures.