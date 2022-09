Nouvel attelage gouvernemental – Les frustrés ruent dans les brancards...Révélations sur la non reconduction de certains ministres...

Il n’y a pas que Mimi Touré qui crie sa frustration sur tous les toits. Puisqu’elle n’a pas été choisie par le saint des saints pour occuper le poste de Présidente de l’Assemblée nationale, l’ancienne Premier ministre et ancienne Présidente du HCCT est en train de la claquer grave. Mais elle n’est pas la seule.



Après la nomination ce samedi du nouveau gouvernement, un certain nombre d’entre les anciens ministres qui n’ont pas été reconduits, expriment leur ressentiment par la voix des militants de leur terroir.



Pour rappel, le nouvel attelage gouvernemental est composé de 38 ministres dont 8 femmes.

16 nouvelles personnalités font leur entrée dont des revenants, à l'image de Ismaïla Madior Fall, Aly Ngouille Ndiaye et Abdoukarim Fofana.



15 ministres ont aussi gardé le même portefeuille qu'ils géraient dans le gouvernement sortant.

é Il y a eu des permutations et des reconductions ainsi que de nouveaux entrants ", a commenté le nouveau Premier ministre s'exprimant suite à l'annonce de la liste.



" La nouveauté c'est qu'il y a des ministres auprès d'autres ministres. Cela traduit les nouvelles orientations du président de la République pour atteindre les objectifs dans des secteurs prioritaires ", a poursuivi le désormais chef du gouvernement.



Amadou Ba a annoncé que les passations de services vont démarrer dès lundi pour permettre à la nouvelle équipe d'entamer son travail dans les meilleurs délais.



En effet, les nouveaux ministres qui ont été élus députés vont présenter leur démission à l’Assemblée nationale dès demain lundi 19 septembre.



Mais, ceux qui n’ont pas été reconduits avalent difficilement la pilule. Comme s’ils étaient nés pour être ministres toute leur vie.



Il y a surtout le cas de l’ancien ministre des Sports, Matar Ba, dont les partisans commencent à se signaler négativement.



Mais, ils ignorent que si Macky choisit certains au détriment d’autres, c’est qu’il a bien des raisons de le faire. On oublie qu’avant d’être Premier ministre, puis président de la République il a occupé le poste de ministre de l’Intérieur. Donc, comme ancien "premier flic du pays" et en tant que président de la République, c’est l’homme le mieux informé du pays.

"L'homme fort du pays" (le Président de la République) ne prend donc pas ses décisions au hasard ni à la légère.

Il y a parmi les ministres sortants certains qui n’ont pas joué le jeu, qui n’ont jamais mouillé le maillot ni défendu les réalisations de l’Etat, laissant les plateaux de télévisions et les studios de radio aux opposants qui leur ont damé le pion côté communication. Certains d'entre eux et à des niveaux insoupçonnés, ne travaillaient que pour leurs propres intérêts.

Il revient à dakarposte qu' il y en a d’autres qui ont été pris la main dans le sac pour des fautes de gestion, pour ne pas dire… détournements, en tout cas des pratiques peu orthodoxes.

Macky sait donc parfaitement ce qu’il fait et les proches des ministres sortants devraient savoir raison garder. Tout le reste n'est que légende !





