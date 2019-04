Nouvelle émission sur TFM- Bouba Ndour a t'il plagié le chanteur Fallou Dieng?

Présenté comme inédit par Bouba Ndour, ils sont légion à tacler sur facebook, entre autres forums sur la toile le petit frère de l'auteur de "Nothing In Vain" (Youssou Ndour) .



En effet, le concept qu'il prétend avoir inventé intitulé "Un tour avec", comporte beaucoup de similitudes avec la célèbre émission du chanteur Fallou Dieng.

"Fallou dans sa voiture", très suivie et postée tous les dimanches sur le mur de la page facebook de "Galass" (comme on surnomme Fallou Dieng) est tournée depuis deux ans à bord de sa voiture. Assez original, ce concept ne coûte pas cher, et la proximité entre Fallou et son invité crée une atmosphère plus conviviale.



Nos tentatives de joindre les concernés (Bouba Ndour et Fallou Dieng) sont restées vaines. N'empêche, dakarposte, qui "creuse" sur cette affaire, vous promet d'y revenir avec une ébauche de détails!