Nouvelles explosions entendues dans la capitale iranienne

De nouvelles explosions ont été entendues dimanche dans la capitale iranienne Téhéran, au troisième jour d'une attaque israélienne massive contre la République islamique, selon un journaliste de l'AFP sur place.



Les médias iraniens Khabar Online et Ham Mihan ont rapporté que les systèmes de défense aérienne dans l'ouest et le nord-ouest de Téhéran avaient été activés "pour contrer de nouvelles attaques", tandis que le quotidien iranien Shargh a diffusé une vidéo montrant des colonnes de fumée dans l'est de la capitale.