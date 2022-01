Nouvelles mesures anti-Covid : masques pour les plus de six ans, harmonisation de l'isolement

Des règles d'isolement identiques quel que soit le variant du Covid-19 : c'est l'harmonisation souhaitée par le gouvernement français et mise en place à partir de ce lundi.



Les personnes testées positives mais ayant un schéma vaccinal complet devront s'isoler pendant sept jours quel que soit le variant, un isolement qui pourra être levé au bout de cinq jours en cas de test antigénique ou PCR négatif.



Et pour les cas contact entièrement vaccinés, la quarantaine est désormais levée.



Réactions de Parisiens ce dimanche matin : "Les médecins qui ont proposé ça, ils savent ce qu'ils disent : moi j'ai assez confiance", dit cette femme. Un homme ajoute : "Vu qu'ils annoncent qu'Omicron est un peu moins dangereux, je pense qu'il fallait un peu revoir les choses".



Une annonce plutôt inattendue du gouvernement français, celle du port du masque obligatoire pour les plus de six ans dans les lieux publics et les transports.



Cette maman réagit : "Nous étouffons en tant qu'adultes, je ne peux même pas imaginer imposer le masque à un enfant dès l'âge de 6 ans".



Les nouvelles mesures de restrictions sanitaires, qui vont de pair avec la généralisation des tests grand public, ne s'arrêtent pas là : désormais le recours au télétravail est obligatoire dans les entreprises concernées, les événements publics doivent à nouveau répondre à des jauges maximales.





Le but reste de limiter au maximum les nouvelles contaminations et la chaîne de cas contacts et d'isolements qui vont avec, pour ne pas aboutir à une sorte de confinement indirect du pays.



Le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 a de nouveau progressé ces dernières 24 heures, avec 18.811 patients au total.



En 24 heures, 111 personnes ont succombé au Covid à l'hôpital, portant le bilan total à 123.851 décès depuis le début de l'épidémie.