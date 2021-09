Nouvelles mesures du CNRD: couvre-feu instauré à 20h, les présidents d’institutions et ministres convoqués à une réunion ce lundi à 11h

Quelques heures après avoir pris le pouvoir, le comité national du rassemblement et du développement décide plusieurs mesures dont voici le contenu :



1- Un couvre feu est instauré à 20h



2- Les Gouverneurs sont remplacés par les Commandants militaires des régions







3- Les Préfets et les Sous Préfets sont remplacés par des Commandants d’Unités



4- Les Secrétaires Généraux des Ministères doivent assurer la coordination des Ministères



5- Les anciens Présidents d’Institutions et les Ex Ministres sont convoqués à une réunion demain à 11H au palais du peuple



6- Les fonctionnaires sont appelés à reprendre le travail demain matin Lundi









Mosaiqueguinee.com