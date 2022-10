Nouvelles nominations – Maguette Niang, frère de notre confrère Pape Alé Niang devient Directeur Général du Budget au Ministère des Finances

Comme annoncé il y a peu par dakarposte, Macky Sall a procédé à de nouvelles nominations dans les directions générales de sociétés nationales ou de structures gouvernementales. C’est ainsi qu’au ministère des Finances et du Budget, il vient de nommer comme Directeur général du budget le très sérieux Maguette Niang qui en était auparavant le Coordonnateur.

Maguette NIANG est un Ingénieur statisticien-démographe de classe exceptionnelle, réputé pour sa grande compétence, son sérieux, son sens du travail bien fait et sa discrétion. Personne n’a jamais entendu parler de lui et personne ne l’a jamais vu dans les milieux mondains.

Très rangé dans la vie, ses proches le présentent comme un incorruptible, un fonctionnaire consciencieux qui a hérité de ses devanciers formés à la bonne école.

Il est par ailleurs le frangin bien aimé de notre confrère Pape Alé Niang qui est très critique par rapport au "régime marron".

Dakarposte en profite pour féliciter Maguette Niang qui, selon ses collègues, mérite parfaitement cette promotion.







