Nouvelles révélations sur la vente du logement du Président de l’Assemblée nationale avec une lettre adressée à…

Dans une lettre confidentielle datée du 4 décembre, le Directeur des Domaines, Abdou Gning, a adressé une note au Directeur général des impôts et domaines concernant la remise des clés de la villa utilisée comme résidence du Président de l’Assemblée nationale. Cet immeuble, situé à la Corniche, Fann, sur une superficie de 5.904 m² (TF 13.422/GR), a été cédé à la SCI Ding Ding, société de Seydou Sarr, dit Tahirou, selon les révélations du journal Yoor Yoor Bi.



Selon Abdou Gning, « cet immeuble appartenait à l’État du Sénégal et servait, depuis plusieurs décennies, de résidence officielle du Président de l’Assemblée nationale ». En 2018, l’État a échangé cette villa avec une parcelle de 5.566 m² située à Yoff (TF 1856/NGA). La villa était évaluée à 742,3 millions de francs CFA, tandis que la parcelle de Yoff valait 383,7 millions de francs CFA. Malgré la différence de valeur, l’acte d’échange stipulait que l’opération était réalisée « sans soulte à payer ».



Une remise des clés controversée



Après l’alternance politique du 24 mars 2024, un nouveau projet d’échange, impliquant d’autres biens appartenant à l’État, était en cours à l’initiative de la SCI Ding Ding. Toutefois, face à des « lenteurs administratives », la société avait saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Le juge avait d’abord ordonné une expertise des biens concernés, puis laissé à l’État deux options : finaliser l’échange ou libérer la villa au profit de la SCI Ding Ding.



Malgré un appel interjeté par Abdou Gning contre ces décisions, le Secrétaire général de l’Assemblée nationale, Abdoulaye Thimbo, a remis les clés de la villa directement à la SCI Ding Ding, sans passer par une autorité étatique, ce que déplore le Directeur des Domaines.



