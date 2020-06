OBSERVATIONS SUR LES ARGUMENTS D’AMADOU LY AU "GRAND JURY"

Amadou Ly Directeur Général d’AKILEE prend la défense de son mentor Makhtar Cissé qui lui a signé ce contrat de 186 milliards.

Amadou Ly tente de mouiller le Directeur Général de SENELEC Pape Demba BITEYE sans préciser que ce dernier, n’a jamais validé le contrat de AKILEE. Un administrateur n’a pas pour rôle de valider un contrat.

Certes, les Administrateurs de SENELEC avaient été informés du projet d’AKILEE, sans jamais avoir reçu le contrat avant sa signature le 11 Février 2019. Alors, être informé d’un projet est différent de la validation d’un contrat. Donc cette stratégie de communication qui consiste à placer Pape Demba BITEYE au même niveau de responsabilité que Makhtar CISSE, est fallacieuse.

Dans son propos, Amadou Ly a tenté de mouiller les sous directeurs qui étaient avec Makhtar CISSE. Comme pour dire, «nous ne tomberons pas seuls ».

Ni le Président de la République, ni le premier Ministre de l’époque, ni le Ministre des Finances aux moments des faits, ni le Ministre de l’Energie n’ont été informés de ce contrat.

Makhtar CISSE alors Directeur général de la SENELEC n’avait impliqué son ministre de tutelle Mansour Elimane KANE à qui, il ne rendait jamais compte. Et aujourd’hui, il veut que Pape Dembe BITEYE lui rende compte sans cacher son souhait de voir ce dernier mettre un terme à la renégociation des contrats qu’il avait signés.

Senelec détient 34% des actions de AKILEE et lui refuse le pouvoir de renégocier le contrat, comme si dans ce partenariat, Amadou LY était au-dessus de la SENELEC.

Amadou Ly cite Simelec de Pape DIENG ancien DG de la SENELEC pour dire : «Je ne suis pas le seul ».

Le Directeur de AKILEE, cite EXCELLEC de Pape Aly GUEYE dans la même logique de dire : «Je ne suis pas le seul».

Il cite WARTSILA pour justifier l’utilisation du personnel de la SENELEC par AKILEE



LES QUESTIONS QUE BABACAR FALL AURAIT DU POSER

Pourquoi Makhtar CISSE a payé une facture de plus de 2 milliards à AKILEE avant son départ de la SENELEC ?

Pourquoi la SENELEC accorde une garantie bancaire à AKILEE pour lui permettre de faire des prêts dans les banques

Pourquoi la SENELEC qui assure mêmes les garanties bancaires ne peut pas aujourd’hui renégocier le contrat si effectivement AKILEE est sa filiale ?

N’est-ce pas, c’est pour éviter l’appel d’offres que 34% des actions de AKILEE ont été concédées à la SENELEC.

La SENELEC ne pouvait-elle réaliser elle-même ce travail confié à AKILEE ?

Pourquoi confier les compteurs à AKILEE alors qu’avant la venue d’Amadou LY, SENEELC achetait ses compteurs chez HEXING qui est aussi le fournisseur de AKILEE ?

Pourquoi créer AKILEE comme intermédiaire entre SENELEC et HEXING dans l’achat des compteurs ?

Pourquoi AKILEE née en 2014 peut-elle gagner un contrat de 187 milliard après 03 ans d’existence seulement ?

AKILEE PAY qui est un projet crée par Amadou LY pour faire payer les factures d’électricité par transfert d’argent, à l’instar de WARI et de Orange MONEY. N’est-ce pas là un autre projet qui risque de provoquer des polémiques ?

Comment expliquez-vous le projet d’effacement d’électricité de 9 milliards signé par Makhtar CISSE pour AKILEE ?

Pourquoi la SENELEC a payé 1 milliard 860 millions de fcfa de frais d’enregistrement aux Impôts et Domaines à la place du bénéficiaire AKILEE ?

Quelle est la position du Ministre de tutelle Makhtar CISSE dans ces renégociations entre SENELEC et AKILEE, lui qui avait signé ce contrat ?