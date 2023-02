OFNAC : Le président Macky Sall prend des décrets renouvelant la nomination des membres…

Le président de la République, après avoir nommé Bassirou Guèye à la tête de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption(OFNAC), vient de signer les décrets N° 2023-380 et N° 2023-381 du 24 février 2023 portant nomination des nouveaux membres de la même entité. Ce renouvellement sera pour trois ans à partir de ce 24 février, date à laquelle le présent décret est rendu public.





Il s’agit, parmi les membres dont le mandat est renouvelé, de Babacar Ba, membre de la Société civile, de Assane Ndoye, Inspecteur général de Police à la retraite, de Abdoulaye Dianko, Magistrat, de Abdoulaye Diop, contrôleur général de Police à la retraite, d’Emné Fakhry Ba, spécialisé en Management des Organisations, de Amady Ba, Magistrat à la retraite, de Abibatou Youm Siby, Magistrat à la retraite, de Birane Niang, Magistrat, de Cheikh Ahmadou Bamba Niang, Magistrat, de Alioune Badara Diop, Professeur assimilé en Sciences Politiques et de Samba Guèye, Spécialiste en Administration publique.



Le président de la République Macky Sall, à travers ce présent décret, instruit les ministères concernés à son exécution après publication au journal officiel.





































dakaractu