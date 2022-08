OPÉRATION DE SÉCURISATION À TOUBA : 56 PERSONNES ARRÊTÉES ET 14 VÉHICULES IMMOBILISÉS (POLICE)

Au total, 56 personnes ont été arrêtées et 14 véhicules immobilisés à Touba (centre) lors d’une opération conjointe de sécurisation menée dans la nuit de mercredi à jeudi par la police et la gendarmerie, a appris l’APS de source sécuritaire.



Ces personnes ont été interpellées pour vérification d’identité, détention et usage de drogue, vol, rébellion et jeux de hasard, ivresse publique manifeste ou encore pour nécessité d’enquête’’, a indiqué le commissariat spécial de Touba dans un communiqué.



‘’Cette opération combinées de sécurisation de certains quartiers réputés dangereux de Touba a permis également de saisir 190 pièces, de mettre 14 véhicules en fourrière, d’immobiliser 5 motos pour des infractions routières’’, rapporte la même source.



Elle ajoute qu’il s’agit-là d’une première opération combinée de sécurisation en direction du Grand Magal, une manifestation religieuse qui draine chaque année des centaines de milliers de fidèles musulmans, principalement de la confrérie mouride.



L’opération a mobilisé huit véhicules et nécessité la mise en place d’un dispositif de quatre patrouilles, 12 check point dont neuf points de contrôle et six points de régulation, a-t-on appris par la même source.

























aps