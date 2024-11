ORDINATION ÉPISCOPALE DE MGR JEAN-BAPTISTE VALTER MANGA : UN NOUVEAU CHAPITRE POUR LE DIOCÈSE DE ZIGUINCHOR

En ce jour mémorable, le petit séminaire Saint-Louis de Ziguinchor accueille l’ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga, cinquième évêque du diocèse de Ziguinchor. Ce moment solennel marque le couronnement d’un parcours exceptionnel, alliant foi, résilience et engagement, qui mènera Mgr Manga à prendre possession de son office demain, lors d’une messe en la cathédrale Saint-Antoine de Padoue.



Né le 18 juin 1972 à Oussouye, Mgr Manga porte l’empreinte d’un héritage familial et spirituel singulier. Fils d’Étienne Manga, ancien militaire converti au catholicisme, et de Lucie Assine, issue d’une famille pionnière du christianisme à Oukout, il incarne un métissage culturel et religieux. Son enfance, bercée par les traditions locales et la foi chrétienne, a forgé son caractère et alimenté son aspiration à devenir prêtre.



Dès son jeune âge, Jean-Baptiste se distingue par sa détermination et son sens des responsabilités, partagés entre la garde du troupeau familial, les rizières, et l’école. En 1986, son admission au séminaire Saint-Louis de Ziguinchor marque le premier jalon de sa vocation. Là, il développe son goût pour l’écriture et le journalisme, créant plusieurs journaux avec des compagnons, témoignant d’un esprit critique et créatif.



Ordonné prêtre en décembre 2000, Mgr Manga se consacre à l’enseignement et à la formation. Mathématiques, sciences naturelles et animation d’émissions religieuses enrichissent son ministère. Encouragé par Mgr Maixent Coly, il part en France approfondir sa formation. Sa thèse en ethnologie-anthropologie, consacrée à la royauté d’Oussouye, révèle sa capacité à conjuguer savoirs académiques et enracinement culturel.



De retour au Sénégal, il multiplie les responsabilités : curé, formateur, professeur d’anthropologie et vicaire épiscopal. En octobre 2023, il est nommé vice-recteur du Grand Séminaire Saint-Jean-Marie-Vianney de Brin, consolidant sa position au sein de l’Église locale avant son élévation épiscopale.



La nomination de Mgr Manga comme évêque, le 20 juin 2024 par le Pape François, est perçue comme une reconnaissance providentielle de son parcours. Ses armoiries, riches de symboles, témoignent de sa mission : le rônier, arbre emblématique de sa région, évoque protection et soutien ; le bâton de berger, son enfance et son rôle de guide ; le riz et le kadiandou, le travail et la persévérance. Sa devise, “Dieu fait grâce” (Lc 1,13), reflète une foi humble et inébranlable.



Alors qu’il s’apprête à guider le diocèse de Ziguinchor, Mgr Manga incarne une figure d’unité, d’héritage et de renouveau. Son ordination ne marque pas seulement un changement de leadership, mais ouvre une nouvelle page de l’histoire locale. Entre tradition et modernité, il aspire à bâtir des ponts, nourrir les âmes et fortifier la communauté.



Le 23 novembre 2024 restera dans les mémoires comme le jour où un jeune berger de Carounate est devenu l’un des pasteurs les plus influents de la région. Avec Mgr Manga, c’est toute une communauté qui avance, portée par la foi et l’espérance.

























































































Rts