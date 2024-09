OUSMANE SONKO ANNONCE LE DÉBUT DE LA TRAQUE POUR LA REDDITION DES COMPTES DÈS CETTE SEMAINE

Lors d’une rencontre tenue ce mercredi à la Primature, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé le lancement imminent de la campagne de reddition des comptes, soulignant que la traque des responsables impliqués dans des malversations débutera cette semaine.



« C’est ce souci qui nous anime quand on pose le débat sur la reddition des comptes, qui va démarrer maintenant, cette semaine même, et qui va s’étaler autant qu’il faudra », a déclaré Ousmane Sonko. Il a fermement condamné les pratiques frauduleuses, ajoutant : « Les gens ne peuvent pas se permettre n’importe quoi à coût de milliards sur le foncier, sur le foncier bâti, sur le marché public, les marchés classés secret défense, sur les concessions et j’en passe. »



Le chef du gouvernement a également révélé que des mesures conservatoires ont été prises pour empêcher certains anciens responsables de quitter le pays. « Il y en a 3 ou 4 qui ont pu s’échapper, mais s’il faut aller les tirer par les orteils, ils reviendront », a-t-il averti, montrant ainsi sa détermination à poursuivre les auteurs de détournements de fonds publics.



Cette annonce marque un tournant dans la lutte contre la corruption au Sénégal, avec une volonté affichée de ne laisser aucune impunité dans la gestion des ressources publiques. Le Premier ministre semble prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que justice soit faite.







































































Rts