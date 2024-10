OUSMANE SONKO ANNONCE LE « GRAND TRANSFERT D’EAU » POUR RESOUDRE LE PROBLEME D’APPROVISIONNEMENT AU SÉNÉGAL

Lors d’un meeting à Thiès Ouest, la tête de liste nationale de la coalition au pouvoir, PASTEF, et Premier ministre, Ousmane Sonko, a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à lancer un ambitieux projet d’approvisionnement en eau pour Dakar, Mbour et Thiès. Ce “grand transfert d’eau” puisera directement dans le lac de Guiers, une solution présentée comme définitive au problème récurrent d’accès à l’eau dans le pays.



« Nous travaillons activement pour régler ce problème de manière durable », a déclaré M. Sonko, précisant que l’entreprise responsable des travaux a déjà été sélectionnée. Ce projet majeur, qui prendra place dans le mandat actuel du président Bassirou Diomaye Faye, prévoit de couvrir le “triangle stratégique” Dakar-Touba-Thiès en eau potable.



Lors de sa tournée dans la région des Niayes, le Premier ministre a déclaré avoir pris acte des préoccupations des habitants, particulièrement affectés par les difficultés d’accès à l’eau. Selon lui, ce transfert, issu des ressources du lac de Guiers, mettra fin à ces pénuries hydriques.



Ousmane Sonko a également évoqué l’agenda Sénégal 2050, un cadre national de transformation visant à structurer l’économie en huit pôles répartis stratégiquement. Cependant, il a mis en garde contre les défis d’imbrication territoriale, soulignant par exemple que certains espaces historiques du Cayor se retrouvent administrativement dans le Baol. Cette dynamique appelle, selon lui, à une planification minutieuse pour éviter des “tiraillements”.



La campagne de la coalition PASTEF inclura des séances d’explication de cet agenda afin que chaque région comprenne son rôle et ses atouts dans ce cadre. Le Sénégal 2050 ambitionne de favoriser un développement harmonieux, en intégrant les réalités locales à une vision globale de croissance nationale.



Ainsi, Ousmane Sonko et ses collaborateurs s’engagent à établir des bases solides pour répondre aux préoccupations d’infrastructure et à soutenir une meilleure redistribution des ressources dans un esprit d’équité et de progrès pour tous les Sénégalais.











































































Rts