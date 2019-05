OUSMANE SONKO : « JE SUIS HABITUÉ AUX MENACES... »

Venu assister à la cérémonie de lancement de l’ouvrage du journaliste Ababacar Sadikh Top intitulé « Ousmane Sonko : trajectoire, parcours et discours de l’espoir », le candidat malheureux à l’élection présidentielle du 24 février dernier a clamé ne pas être ébranlé par les menaces. « Je suis habitué des menaces y compris celles qui viennent d’en haut », a déclaré Ousmane Sonko en s’adressant au journaliste et auteur du livre qui retrace son parcours et fait découvrir certains pans méconnus de sa vie. Dans le même sillage, Ousmane Sonko a révélé qu’il est grand amateur des chiens. Mais, raille-t-il : « Ce n’est pas pour qu’ils aillent mordre ceux qui sont de l’autre côté. (L’élevage de chiens) C’est une simple passion ».



Sur le plan politique, Ousmane Sonko a indiqué qu’il ne croit pas au messie encore moins aux actions isolées ou individuelles. « Je crois à l’action collective, qualitative. Je crois à la nécessité d’avoir une masse critique de Sénégalais qui ont suffisamment conscience des enjeux de l’heure », a-t-il renseigné. Pour lui, c’est à la jeunesse sénégalaise de gagner le combat pour la démocratie, le progrès et la bonne gouvernance. « C’est à nous de gagner ce combat, c’est à nous de le parachever et de faire bénéficier à nos fils et petits-fils les fruits de cette lutte », soutient-il.



Par ailleurs, Ousmane Sonko n’a pas tari d’éloges à l’endroit du journaliste Ababacar Sadikh Top, auteur du livre qui retrace le parcours de l’homme politique qu’il est.



Emedia.sn