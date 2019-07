Obsèques de Ousmane Tanor Dieng : Barthélémy Dias n'y assistera pas

Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur a annoncé ce mardi 16 juillet 2019, qu’il ne sera pas présent aux obsèques de Ousmane Tanor Dieng. Son procès en appel dans l’affaire Ndiaga Diouf, l’empêchant d’assister aux obsèques de Ousmane Tanor Dieng.

Mais il a annoncé que les soutiens et sympathisants de l’ex-maire ainsi que ses propres amis seront à ces obsèques.



‘’Nous serons tous aux obsèques du Secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng. La dépouille mortelle arrive demain à Dakar, j’aurais souhaité assister à l’arrivée de la dépouille, malheureusement, je suis moi-même victime d’un complot et d’une cabale suite à une fusillade qui visait ma personne il y a presque une décennie de cela. Et je serai demain devant la Cour d’appel de Dakar pour me défendre’’, a dit M. Dias.



Celui-ci a invité cependant, ‘’tous les militants et sympathisants de Khalifa Sall ainsi que mes amis à bien vouloir accueillir la dépouille de Ousmane Tanor Dieng et à se tenir à ses côtés et à lui rendre l’hommage qu’il mérite. Je ne pourrais pas y être malheureusement parce que je dois répondre à la justice sénégalaise’’.



Barthélémy Dias est revenu sur le moment où il a appris la nouvelle, alors qu’il venait de quitter Khalifa Sall, à la prison de Rebeuss. ‘’J’étais en compagnie de Idrissa Diallo, maire de Dalifort, Khalifa Sall n’était pas informé de la mort de Otd. Et c’est à la sortie que j’ai appris la triste nouvelle qui m’a abattu et qui m’a totalement assommé. Ousmane Tanor Dieng a été pour moi un père, un mentor politique. Si je connais aujourd’hui le Sénégal, si aujourd’hui je fais de la politique à un certain niveau, c’est grâce à lui. J’ai appris avec cet homme beaucoup de choses : des choses qu’on doit faire et des choses qu’on doit éviter de faire’’, a dit le maire à la presse, en s’inclinant devant la mémoire du défunt.