Occupons-nous de nos oignons !

Le prix de l’oignon qui grimpe et voilà tout un peuple qui s’affole. L’oignon, un des ingrédients essentiels pour relever la saveur de nos plats. Même pauvre qui ne peut agrémenter sa table avec de la viande ou du poisson noble a besoin de son « soblé » pour donner du goût à ses mets. Certains se plaignent même de voir nos femmes de plus en plus maigres. Rien de gracieux dans le popotin, rattrapées qu’elles sont par la crise. La bonne race des « Diongoma » ne pas confondre avec « Drianké, la différence est de taille, parole de connaisseur ! étant en voie d’extinction. L’art de se mettre en relief avec la bouillie de mil tend à disparaitre. Le fameux « Jaay fonde » qui nous rendait si dingues.



A défaut de bouillie de mil si enrichissante, on a tendance à se rabattre sur la farine. Un produit que le Chef était allé négocier en Russie pour épargner l’Afrique d’une famine. Son ministre de l’Agriculture nous vend, lui, depuis quelques jours du vent. Des chiffres qu’il est le seul à voir alors que l’on sait que ce qui manque le plus, c’est l’engrais que la Russie peine à livrer. Bon, la bonne pluviométrie pourrait expliquer les digressions du ministre. Pour le moment, c’est le bon peuple qui est pris à la gorge. Laissé à la merci de commerçants qui se plaignent, eux-mêmes, de l’incompréhension de l’Etat, insensible à leur sort. Tous les prix prennent l’ascenseur sans aucune réaction de l’autorité qui est en vacances.



Ministres, directeurs généraux et tous ces messieurs et dames qui ont la vie suspendue à un décret sont dans la brousse à la recherche du bon charlatan ou auprès de leurs distingués marabouts censés les protéger du sabre du chef. Les plus radicaux de nos faucons sont dans le jeu de l’élimination. Après avoir presque supplié leur Général d’en finir avec l’ennemi public numéro un, ils ont remis hier la chanson en mettant hors course trois prétendants au fauteuil présidentiel. En tout cas, si ça ne tenait qu’à eux ni Sonko ni Khalifa Sall ni Karim, autant de victimes de leur « justice » ne feraient face à leur Champion dont personne ne sait les desseins, mais qui aura fort à faire durant pour le peu de temps qui reste de son mandat. On ne va pas s’ennuyer !

Kaccoor Bi