Octobre Rose / Découverte : le remède miracle du cancer par un médecin traditionnel qui se fait un nom à l’international.

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 29 Octobre 2021 à 13:55

Il se nomme Samba Thiam. C’est un mécanicien très expérimenté, affirmé et connu sous cette casquette. Son garage est installé à la zone de captage, en face du terrain de football, derrière la station Elton.



Et pourtant, cet homme ne cesse de surprendre certains et va jusqu’à de marquer leur vie pour les avoir guéris du cancer et bien d’autres maladies, bien que ses qualifications n’aient aucun lien avec la médecine.



Dans un entretien avec lui, à son lieu de travail, Dakaractu a pu l’interroger sur son histoire.



De mécanicien à médecin, Samba Thiam nous conte les temps forts de l’acquisition d’un don de Dieu révélé à lui par le biais d’un vieil homme qui lui a ouvert les yeux sur ce « pouvoir » qui dormait en lui.



Au Sénégal, au Canada, en France et un peu partout dans le monde, il s’est fait un nom et a redonné espoir à beaucoup de personnes qui sont aujourd’hui guéries et certifiées par leurs médecins après avoir bénéficié de son traitement.



Reportage...