Offense au chef de l’État : Trois militants du Pastef déférés devant le parquet de Dakar

Ce jeudi, trois militants de la formation politique Pastef-Les Patriotes, en les personnes de Lamignou Darou, Oustaz Thiep et Ndiaye Touba, ont été déférés devant le parquet de Dakar.
Cette mesure fait suite au prolongement de leur garde à vue au sein des locaux de la Division spéciale de cybersécurité (DSC), où ils durent répondre de soupçons d'offense au chef de l'État.
L’origine de leur disgrâce judiciaire remonte à la diffusion, sur la plateforme TikTok, d'une séquence vidéo capturée lors des célébrations du Magal de Mbacké Bari.
Dans cet enregistrement, les trois hommes auraient tenu des propos jugés outrageants à l'endroit du président Bassirou Diomaye Faye. Saisi par l'onde de ces déclarations, le procureur de la République s'est autosaisi de l'affaire, ordonnant sans délai à la DSC de procéder à leur interpellation.
Désormais, le destin de ces trois figures militantes repose entre les mains du chef du parquet, le procureur Ibrahima Ndoye.
Cette mesure fait suite au prolongement de leur garde à vue au sein des locaux de la Division spéciale de cybersécurité (DSC), où ils durent répondre de soupçons d'offense au chef de l'État.
L’origine de leur disgrâce judiciaire remonte à la diffusion, sur la plateforme TikTok, d'une séquence vidéo capturée lors des célébrations du Magal de Mbacké Bari.
Dans cet enregistrement, les trois hommes auraient tenu des propos jugés outrageants à l'endroit du président Bassirou Diomaye Faye. Saisi par l'onde de ces déclarations, le procureur de la République s'est autosaisi de l'affaire, ordonnant sans délai à la DSC de procéder à leur interpellation.
Désormais, le destin de ces trois figures militantes repose entre les mains du chef du parquet, le procureur Ibrahima Ndoye.