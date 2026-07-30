Offense au chef de l’État : Trois militants du Pastef déférés devant le parquet de Dakar

Ce jeudi, trois militants de la formation politique Pastef-Les Patriotes, en les personnes de Lamignou Darou, Oustaz Thiep et Ndiaye Touba, ont été déférés devant le parquet de Dakar.



Cette mesure fait suite au prolongement de leur garde à vue au sein des locaux de la Division spéciale de cybersécurité (DSC), où ils durent répondre de soupçons d'offense au chef de l'État.



L’origine de leur disgrâce judiciaire remonte à la diffusion, sur la plateforme TikTok, d'une séquence vidéo capturée lors des célébrations du Magal de Mbacké Bari.



Dans cet enregistrement, les trois hommes auraient tenu des propos jugés outrageants à l'endroit du président Bassirou Diomaye Faye. Saisi par l'onde de ces déclarations, le procureur de la République s'est autosaisi de l'affaire, ordonnant sans délai à la DSC de procéder à leur interpellation.



Désormais, le destin de ces trois figures militantes repose entre les mains du chef du parquet, le procureur Ibrahima Ndoye.