Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Suite et pas fin du Trafic international de véhicules volés : Interpol démantèle un réseau criminel transcontinental entre l'Europe, la Gambie et Niagues, menant à l’arrestation d’« Alex », propriétaire du restaurant Amour Café, ex-Pentola…

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 30 Juillet 2026 à 14:36 modifié le Jeudi 30 Juillet 2026 - 16:45

Suite et pas fin du Trafic international de véhicules volés : Interpol démantèle un réseau criminel transcontinental entre l'Europe, la Gambie et Niagues, menant à l’arrestation d’« Alex », propriétaire du restaurant Amour Café, ex-Pentola…
Une Peugeot 3008 signalée volée depuis Rome

L’enquête aurait commencé à la suite d’une saisine internationale. Selon Libération, le Bureau central national d’Interpol de Rome a transmis à son homologue de Dakar une demande de recherches et d’immobilisation concernant une Peugeot 3008 déclarée volée.

Le véhicule figurait dans la base de données internationale des véhicules volés d’Interpol. Grâce à un système de géolocalisation, sa présence aurait été détectée sur le territoire sénégalais.

Le 23 juillet 2026, le signal GPS a conduit les enquêteurs jusqu’à Niagues. Les éléments du Bureau central national d’Interpol se sont rendus sur les lieux afin de retrouver et de sécuriser la voiture recherchée.

Sept véhicules découverts dans une propriété à Niagues

À leur arrivée, les policiers ont retrouvé la Peugeot 3008 ciblée par l’enquête. Six autres véhicules étaient également stationnés dans la propriété.

Fait troublant relevé par Libération : toutes les voitures découvertes sur le site étaient immatriculées en Gambie. Les vérifications effectuées dans la base internationale d’Interpol ont permis d’établir qu’au moins trois des véhicules présents faisaient l’objet de déclarations de vol.

Il s’agissait notamment de la Peugeot 3008 recherchée, d’un véhicule Opel Vauxhall et d’une Alfa Romeo Tonale. Les numéros d’identification et de châssis ont été soumis à des contrôles techniques approfondis.

Le propriétaire d’« Amour Café » interpellé

Un homme présent sur les lieux s’est identifié comme El Hadji Mbaye Diop, surnommé « Alex ». Il s’est présenté comme le propriétaire de la maison et de l’espace servant au stationnement des véhicules.

Après lui avoir notifié le motif de l’intervention, les policiers ont procédé à son interpellation. Les trois véhicules considérés comme litigieux ont été placés sous main de justice.

Selon Libération, le mis en cause est également propriétaire du restaurant « Amour Café », anciennement connu sous le nom de Pentola.

L’enquête ne se limiterait toutefois pas à son établissement ou à la propriété de Niagues. Elle porterait sur une organisation internationale chargée d’approvisionner, d’acheminer, de dissimuler et de revendre des véhicules dérobés à l’étranger.

Une filière qui passerait par la Gambie

Dans ses premières déclarations, El Hadji Mbaye Diop aurait affirmé avoir acheté les véhicules auprès d’un certain Omar Fall, également désigné sous le surnom de « Zopizoo », résidant en Italie.

Ce dernier est présenté par Libération comme un élément important du réseau présumé de trafic international de véhicules. Les voitures auraient été acheminées depuis la Gambie vers Dakar par l’intermédiaire de Mouhamadou Bamba Gueye.

Celui-ci aurait organisé le transit des véhicules en les faisant passer par la Gambie, puis vers le Sénégal. Pour éviter les contrôles douaniers, de faux chauffeurs auraient été recrutés.

El Hadji Mbaye Diop aurait reconnu avoir envoyé ses propres documents administratifs afin de faciliter certaines formalités douanières. Il aurait toutefois affirmé ignorer si ces pièces avaient été utilisées par son interlocuteur pour franchir les frontières.

Un véhicule destiné à un tiers

Le mis en cause aurait par la suite reconnu qu’il connaissait les procédés permettant de dédouaner les véhicules en Gambie afin de contourner les contrôles de la douane sénégalaise.

Il aurait également soutenu que toutes les voitures retrouvées n’étaient pas destinées à son usage personnel. Deux destinataires résidant au Sénégal auraient été désignés.

La Peugeot 3008 aurait notamment été destinée à un certain Thierno Ndiaye. Selon les déclarations rapportées par Libération, celui-ci en aurait pris possession avant de la confier à son épouse, présentée comme une animatrice de télévision, pour ses déplacements en ville.

Concernant l’Opel Vauxhall, « Alex » aurait déclaré l’avoir achetée pour son usage personnel.

Quatre véhicules déplacés et devenus introuvables

Quatre autres voitures auraient été stationnées dans la propriété de Niagues : une Mercedes, une Audi, un Land Rover Defender et un Range Rover.

El Hadji Mbaye Diop aurait affirmé que ces véhicules lui avaient été confiés par un certain Djiby Ndiaye, résidant à Bordeaux, en France. Il n’aurait cependant présenté aucun document matériel établissant la propriété ou l’origine légale de ces voitures.

Au moment de l’intervention, ces quatre véhicules avaient déjà été déplacés et restaient introuvables. Leur localisation constitue désormais l’un des principaux objectifs de l’enquête.

Des numéros de châssis présumés falsifiés

Une expertise technique a été demandée à l’Unité mixte de contrôle des conteneurs afin d’examiner les véhicules.

Le diagnostic électronique effectué sur la Peugeot 3008 aurait permis de retrouver dans la mémoire interne du véhicule son véritable numéro de châssis. Les enquêteurs auraient alors constaté que le numéro visible sur la carrosserie avait subi une manipulation.

Selon Libération, le véhicule aurait été transformé en « doublette », procédé consistant à utiliser l’identité administrative ou le numéro d’identification d’un autre véhicule pour masquer son origine frauduleuse. Le dernier chiffre du châssis aurait notamment été modifié.

Cette découverte a renforcé les soupçons de faux, d’usage de faux et de falsification organisée des identifiants des véhicules.

Une transaction estimée à 36 millions de francs CFA

El Hadji Mbaye Diop aurait affirmé avoir versé environ 36 millions de francs CFA en espèces pour acquérir les trois véhicules concernés.

Les enquêteurs se sont toutefois montrés sceptiques face à ce montant. Le journal relève que la seule valeur d’une Alfa Romeo Tonale ou d’une Peugeot 3008 sur le marché actuel pourrait tourner autour de 25 millions de francs CFA.

Cette importante différence entre le montant annoncé pour les trois voitures et leur valeur commerciale constitue, pour les enquêteurs, un indice supplémentaire de l’origine potentiellement frauduleuse des biens.

Six parcelles et une vaste maison dans le viseur

L’enquête patrimoniale a également révélé qu’El Hadji Mbaye Diop serait propriétaire de six parcelles à usage d’habitation situées dans la zone de l’aéroport de Diass.

Ces terrains seraient enregistrés à son nom, mais le mis en cause n’aurait pas encore été en mesure de démontrer l’origine licite des ressources utilisées pour leur acquisition.

Il aurait aussi déclaré être propriétaire d’une maison de près de 1 000 mètres carrés dans laquelle les véhicules ont été retrouvés. Selon ses explications, ce bien aurait été acquis à partir d’avoirs hérités par sa famille de son défunt père. Aucun document authentique n’aurait toutefois été présenté pour confirmer cette version.

« Alex », présumé verrou logistique du réseau

Les enquêteurs décrivent El Hadji Mbaye Diop comme un possible maillon logistique local. Il aurait été chargé de réceptionner les véhicules, de les entreposer dans un lieu sécurisé à Niagues, de faciliter leur apparente régularisation administrative et de les répartir entre différents bénéficiaires au Sénégal.

Le mis en cause, qui disposerait des nationalités sénégalaise et italienne, voyagerait avec un passeport italien ordinaire. Cette mobilité aurait pu, selon les enquêteurs, faciliter les contacts et les déplacements entre le Sénégal et l’Europe.

Libération rapporte que l’approvisionnement international aurait été géré par Omar Fall, alias « Zopizoo », et Djiby Ndiaye. D’autres personnes auraient été impliquées dans le transport des véhicules, leur réception et la falsification de leurs identifiants.

Plusieurs suspects recherchés au Sénégal et à l’étranger

Compte tenu du caractère international de l’affaire, le Bureau central national d’Interpol a demandé au parquet l’autorisation de poursuivre les investigations au Sénégal et hors du pays.

Les enquêteurs cherchent notamment à interpeller Thierno Ndiaye, Mouhamadou Bamba Gueye, Abdoulaye Diop, dit « Petit », ainsi que Ndèye Néné Thioye, présentée comme impliquée dans le transport de certains véhicules.

Omar Fall, alias « Zopizoo », serait recherché en Italie, tandis que Djiby Ndiaye résiderait en France.

Les recherches se poursuivent également pour retrouver les quatre véhicules déplacés de la maison de Niagues.

Une enquête sur d’éventuels flux financiers

Au-delà du trafic de voitures, une enquête patrimoniale a été ouverte sur les personnes citées. Les enquêteurs veulent déterminer si l’organisation présumée alimente un réseau de blanchiment d’argent ou entretient des connexions avec d’autres activités criminelles.

À ce stade, la Peugeot 3008, l’Opel Vauxhall et l’Alfa Romeo Tonale restent immobilisées au siège du Bureau central national d’Interpol.

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

Cheikh Amar, figure de proue de l'entreprise vouée aux siens

Cheikh Amar, figure de proue de l'entreprise vouée aux siens

L’affaire Abdou Aziz Samb et Diarra Touré secoue la toile

L’affaire Abdou Aziz Samb et Diarra Touré secoue la toile

Affaire Lat Diop – Mohamed Dieng : l’énigme d’une confrontation toujours attendue… Qui protège réellement Mohamed Dieng ?

Affaire Lat Diop – Mohamed Dieng : l’énigme d’une confrontation toujours attendue… Qui protège réellement Mohamed Dieng ?

SN HLM : le personnel arbore des brassards rouges en signe de protestation tandis que le Directeur général se retranche dans son bureau

SN HLM : le personnel arbore des brassards rouges en signe de protestation tandis que le Directeur général se retranche dans son bureau

Dakar 2026 : Le Phare des Mamelles s’illumine pour sceller le compte à rebours des cent jours avant les JOJ

Dakar 2026 : Le Phare des Mamelles s’illumine pour sceller le compte à rebours des cent jours avant les JOJ

Affaire Jérôme Bandiaky : Les raisons d'un maintien prolongé en détention malgré le verdict du tribunal

Affaire Jérôme Bandiaky : Les raisons d'un maintien prolongé en détention malgré le verdict du tribunal

Axil Hôtel : une ardoise de 25 millions FCFA qui ravive les critiques contre la FSF

Axil Hôtel : une ardoise de 25 millions FCFA qui ravive les critiques contre la FSF

Déplacement d'Ousmane Sonko à Thiès : l'offensive stratégique du leader des Patriotes

Déplacement d'Ousmane Sonko à Thiès : l'offensive stratégique du leader des Patriotes

De la métaphore du damier à la realpolitik : la charge feutrée de Waly Diouf Bodiang

De la métaphore du damier à la realpolitik : la charge feutrée de Waly Diouf Bodiang

CEDEAO : Quand Dakarposte avait vu juste sur le sacre continental de Bassirou Diomaye Faye

CEDEAO : Quand Dakarposte avait vu juste sur le sacre continental de Bassirou Diomaye Faye

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747