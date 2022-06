Offense au chef de l'Etat: Un pro-Sonko arrêté à Touba

Domicilié au quartier Dianatou Mahwa de Touba, Abdou Fall est actuellement dans de sales draps. Ce pro-Sonko avait fait une vidéo, lors des échauffourées entre forces de l'ordre et manifestants le 17 juin dernier à Dakar, dans laquelle il avait tenu des propos injurieux à l'encontre du chef de l'Etat.



" Si Ousmane Sonko est emprisonné, nous allons brûler le pays" a-t-il menacé à travers la vidéo en possession des enquêteurs de la Su.



Poussant le bouchon plus loin, le commerçant, domicilié à Touba et de passage à Dakar, a proféré des insultes à l'endroit du président de la République, Macky Sall.



Malheureusement pour lui, le pro-Sonko qui filmait et commentait les actes de vandalisme, est apparu à la fin de la vidéo.



Traqué puis localisé à Touba, l'insulteur du chef de l'Etat a été cueilli à 28 (non loin du marché), dimanche dernier, par les policiers de la ville Sainte. Puis, il a été transféré à la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar pour les besoins de l’enquête.