Officiel : Paulo Fonseca démis de ses fonctions par l'AC Milan

Six petits mois et puis s'en va. Comme annoncé dimanche soir, l'AC Milan a mis fin au contrat de son entraîneur, Paulo Fonseca, ce lundi matin. Le coach portugais, arrivé de Lille en juin dernier, n'aura jamais convaincu dans le club lombard, achevant son aventure avec 7 victoires en 17 matches de Serie A, compétition dans laquelle Milan occupe une très médiocre 8e place après un match nul concédé face à la Roma dimanche soir (1-1) qui aura définitivement scellé le sort de Paulo Fonseca. Selon la presse italienne, Sergio Conceiçao est pressenti pour le remplacer.





Contesté dès son arrivée, Fonseca n'a jamais convaincu dans le nord de l'Italie. S'il a réussi quelques jolis coups, s'imposant a Bernabeu contre le Real Madrid en Ligue des champions (1-3) ou dans le derby face à l'Inter (1-2) en championnat, il n'a jamais trouvé la bonne formule, peinant à faire enchaîner les bonnes performances à son équipe.

En difficulté, Paulo Fonseca a vécu une drôle de soirée dimanche soir à San Siro. Les rumeurs autour de son licenciement ont fait irruption avant même le duel face à la Roma dans lequel il a été expulsé. Face à la presse, le Portugais de 51 ans a assuré ne rien savoir quant à son licenciement... avant de le confirmer à la sortie du stade. "Le club exprime sa gratitude à Paulo pour son grand professionnalisme et lui souhaite le meilleur dans ses projets futurs", écrit l'AC Milan dans son communiqué.





Selon la presse italienne, un autre technicien portugais, Sergio Conceicao, sans poste depuis son départ de Porto en juin dernier, va succéder à Fonseca. Celui-ci était déjà dans la liste des possibles coachs de l'AC Milan l'été dernier avant que les dirigeants ne penchent vers Paulo Fonseca.