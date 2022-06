Officiel: Sadio Mané signe au Bayern Munich pour 3 ans

C’est désormais officiel! Sadio Mané est un joueur du Bayern Munich. Le champion d’Allemagne s’est offert les services de l’attaquant de Liverpool pour 40 millions d’euros.



Le champion d’Afrique devrait avoir des émoluments bien supérieurs à ce qu’il percevait à Liverpool. Il percevra 1,15 million d’euros par mois en rejoignant la Bundesliga, soit près de 13,8 millions d’euros par an.



Sadio Mané tourne ainsi la pleine de six années à Liverpool. Il aura marqué l’histoire et chez les Reds en contribuant au retour du club mythique au sommet du football européen.