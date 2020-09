Ofnac: Le député Diop Sy convoqué, ce jeudi

Le député Demba Diop Sy, directeur général de la société UDE, est convoqué, demain jeudi à 10h, au niveau de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac).



D'après nos confrères de Dakaractu, l'entrepreneur devra faire face aux enquêteurs de l’institution dirigée par Seynabou Ndiaye Diakhaté suite aux plaintes déposées respectivement par le Frapp et le leader des Forces démocratiques du Sénégal (Fds), Babacar Diop, dénonçant un "favoritisme" et des "conflits d’intérêts" dans la distribution de l’aide alimentaire décidée au début de la pandémie de Covid-19 au Sénégal.



Lesquelles plaintes, faut-il le rappeler, visent également le ministre du Développement communautaire, Mansour Faye, par ailleurs beau-frère du président Macky Sall.