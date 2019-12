Ogo : Le budget de la commune adopté à l’unanimité…

Le Conseil Municipal de la Commune de OGO, dans le département de Matam a adopté à l’unanimité son projet de budget pour l’année 2020, ce jeudi 19 Décembre 2019 sous la présidence effective du Maire Abou Kane DIALLO. Le budget est estimé à… Le budget 2020 est estimé à la somme 482 428 066 francs soit une hausse de 7% par rapport à l’année précédente. Ainsi, le Maire Amadou Kane Diallo a salué le niveau d’implication de tous les conseillers, depuis le début de la mandature en 2014. « La Commune de OGO, représentant 46% du département de Matam mérite d’avoir les moyens de sa politique pour être à la hauteur des attentes des populations…« , selon le maire. Les efforts fournis par l’Etat… M. Kane Diallo a aussi remercié les efforts fournis par l’Etat du Sénégal en augmentant les fonds alloués à la collectivité par le biais des fonds de dotation ainsi que les fonds de concours. S’y ajoutent les micros projets initiés par la SAED, grâce au fond d’appui à l’investissement (FAI) d’un montant de 165 000 000 en 2019 pour la première phase et 268 428 066 pour la seconde phase financés par l’Agence Française de Développement (AFD). « Ces différents projets vont booster les secteurs de l’agriculteur, de l’élevage et de la pêche au niveau de la Commune« , a souligné Monsieur Kane DIALLO. En fin de réunion, le maire Amadou Kane Diallo a remercier le bureau Municipal pour la conduite de la gestion municipale et des réunions de conseil, où 99 % des délibérations ont été adoptées à l'unanimité Le maire a tenu à remercier l'ensemble des membres du conseil pour leur participation active aux travaux municipaux. Je tiens à vous dire que cela a été un plaisir pour moi de présider cette assemblée depuis maintenant 5 ans que j'ai été sensible à l'esprit de respect et de tolérance qui a marqué ce mandat. J'aurai donc à coeur de faire avancer notre mission dans la sérénité et le respect des points de vue, afin que chacun trouve, en ce conseil, la place qui est la sienne.