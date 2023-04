Omar Bao mou Serigne Mountakha offre trois chevaux de course au Khalife général des Mourides(Photos)

Rédigé par Dakarposte le Mardi 11 Avril 2023 à 14:01

Accompagné d'une délégation de frères, amis, collaborateurs et sympathisants, Omar Bao mou Serigne Mountakha, comme on le surnomme, a remis trois chevaux de course au khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké.