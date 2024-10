Omar Ben Laden, fils d’Oussama, interdit de territoire, va quitter la France

Il était installé dans l’Orne depuis plusieurs années. Marié à une ressortissante britannique, Omar Ben Laden, un des fils du djihadiste Oussama Ben Laden, ne pourra plus séjourner en Normandie. Pas plus qu’il ne pourra séjourner en France. Ce mardi, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a annoncé qu’une interdiction administrative du territoire français avait été délivrée par les autorités, qui ont obtenu le départ d’Omar Ben Laden.





Pour justifier ce choix, le ministre de l’Intérieur a fait savoir que le mis en cause "a accueilli sur ses réseaux sociaux en 2023 des propos relevant de l’apologie du terrorisme".* Une référence à un tweet publié le 2 mai, jour anniversaire de la mort de son père, fondateur d’Al-Qaida et cerveau des attentats du 11-Septembre aux Etats-Unis. "En conséquence, le préfet de l’Orne a pris une OQTF", une obligation de quitter le territoire français et "obtenu le départ" d’Omar Ben Laden, a ajouté le ministre dans un tweet. La justice française aurait "confirmé la régularité" de cette décision, qui garantit "l’impossibilité pour Omar Ben Laden de revenir en France".





Accusé "d'apologie du terrorisme"

La récente déclaration de Bruno Retaillau marque la fin des recours en justice entamés par Omar Ben Laden pour contester son expulsion. Selon une source proche du dossier, l'homme a cepedant quitté le territoire en 2023 de lui-même pour s'installer au Qatar.



Lors d'une audition avec le directeur de la citoyenneté et de la légalité et le chef du bureau de l'intégration et de l'immigration, en octobre 2023, Omar Ben Laden a indiqué qu'il avait quitté Al Qaïda à la fin des années 2000 pour rejoindre la Syrie. Selon l'homme, il aurait vu son père pour la dernière fois dans son quartier général en Afghanistan en 2001 alors qu'il avait 20 ans.





Le 27 octobre 2023, le préfet de l'Orne décide finalement de retirer à Omar Ben Laden sa carte de séjour pluriannuelle et lui délivre le même jour une OQTF dans un délai de 30 jours maximum, lui interdisant de revenir en France pour une durée de 2 ans.



Ce vendredi 4 octobre, le Tribunal administratif de Caen a rejetté le recours formulé par Omar Ben Laden et ses avocats contestant son expulsion. Le principal intéressé dispose encore de deux mois pour faire appel.



Artiste peintre installé en Normandie

Né en Arabie saoudite où il a passé ses premières années, Omar Ben Laden, 43 ans, a aussi vécu au Soudan puis en Afghanistan. Après avoir quitté son père à l’âge de 19 ans, il a vécu une vie d’itinérance dans plusieurs pays arabes jusqu’à son arrivée en France.





Omar Ben Laden s'était installé dans un petit haras à l'ouest de l'Orne en 2016 aux côtés de sa compagne britannique. Depuis, il menait une vie paisible, sans faire de vague, s'adonnait à la peinture et vendait notamment ses toiles dans une brocante du Teilleul, dans le Sud-Manche.





L’annonce de son expulsion intervient alors que Bruno Retailleau réunit mardi, à partir de 10 heures, les préfets des vingt et un départements les plus concernés par les problématiques d’immigration clandestine. Son entourage est surpris et révolté par l'interdiction de revenir en France annoncée par Bruno Retailleau.