Opération sécurisation : La police interpelle 280 individus à Dakar

Pour assurer la protection des citoyens et de leurs biens, le commissariat central de Dakar et ses unités ont mené une nouvelle opération de sécurisation de grande envergure, hier, de 21 h à 6 h.



Sous la supervision du chef de la Sécurité régionale de sécurité publique (SRSP), le commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng, plus de 200 limiers ont ratissé les zones réputées criminogènes de Dakar. Ces opérations ont permis l’interpellation de 280 individus pour diverses infractions, dont 49 pour ivresse publique manifeste, 18 pour nécessité d'enquête, six pour vol, dont un commis en réunion avec usage de moyen roulant, cinq pour offre et cession de chanvre indien portant sur 125 g et 61 cornets.



De plus, sept autres ont été arrêtés pour détention et usage de chanvre indien portant sur six cornets et deux joints, un pour détention et usage de cocaïne portant sur trois boulettes (arrêté par la police de l'Unité 15 des Parcelles-Assainies), cinq pour détention et usage de produit cellulosique, deux pour violence à ascendant, deux pour détention illégale d'arme blanche, deux pour conduite sans permis, un pour attentat à la pudeur, un pour injures et menaces de mort, un pour destruction de biens appartenant à autrui, entre autres, a appris Seneweb d'une source autorisée.