Opérations financières frauduleuses sur l’axe Abidjan-Dakar : Gbagbo, le prétexte pour blanchir 7 milliards à Dakar

Décidément, Laurent Gbagbo, qui a été acquitté par la Cpi, a bon dos. « L’investisseur », Zézé Fulbert Kore ou Ange Isaac Korez alias « Zé » et « Ange » pour les intimes, a prétexté des troubles que pourrait causer sa libération en Côte d’Ivoire, pour justifier le placement de 7 milliards de Fcfa dans un projet immobilier sur 16 hectares à Bambilor.



En réalité, ce n’était qu’une manière de « laver » des fonds volés dans les banques et virés dans les comptes d’hommes d’affaires sénégalais, qui devaient ensuite procéder à des retraits et recevoir leurs commissions. Une note, saisie dans l’appartement meublé de « Zé », détaille de manière éloquente les pourcentages que devaient recevoir les uns et les autres.



Libération , qui a révélé hier les dispositions et audios fragilisant la défense des banquiers mis en cause présumés, détaille la face sombre de cette rocambolesque affaire dans laquelle il est même question de hackers… syriens basés aux Etats-Unis. Il est aujourd’hui attesté que c’est la même bande qui a pompé la Bridge bank de la Cote d’Ivoire, avant Versus Bank, pour procéder à des virements sur les comptes de Taboulé Sylla (Pdg du groupe Nabi) et Mouhamadou Moustapha Fall (patron de Sococer Sarl).













