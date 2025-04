Ordre de passage des orateurs à l'Assemblée Nationale : TAS s’attaque à El Malick Ndiaye

Partager



Suite à l’adoption de la loi interprétative de la loi d’amnistie par les députés de la majorité à l’assemblée nationale, le député Thierno Alassane Sall continue de fustiger le comportement du parti au pouvoir Pastef les patriotes. Dans son compte X, le leader de la République des valeurs s’est attaqué au président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye. Selon lui, ce dernier a triché sur l’ordre de passage des orateurs.



« Le président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de l’État, n’a pas hésité hier devant les caméras, à tricher sur l’ordre de passage des orateurs, en violation du règlement intérieur pour me faire un marquage à la culotte.







Celui qui triche pour de telles vétilles trichera demain sur des enjeux de pouvoir bien plus importants et violera sans scrupule les lois de la République.



On comprend mieux par quels micmacs ma proposition de loi a été repoussée sans fondement », lâche-t-il.































Dakaractu