Organisation du Magal 2021 : le ministre de l'Intérieur Antoine Felix Abdoulaye Diome rassure

Le Grand Magal de Touba se tiendra bien, dans quelques semaines, malgré la résurgence du Covid-19. Une décision annoncée lors d’une rencontre entre les autorités religieuses et administratives. Le Magal de Touba draine chaque année des millions de pèlerins pour célébrer le départ en exil du fondateur de la confrérie mouride, cheikh Ahmadou Bamba.





Comme vous le voyez sur ces images, le Ministre de l'Intérieur, M. Antoine Félix Abdoulaye DIOME, a présidé, ce mardi 31 août 2021, la réunion nationale préparatoire du Grand Magal de Touba 2021, en présence de Serigne Bassirou Abdoul Khadre MBACKÉ, porte-parole du Khalife général des mourides et Président du Comité d’organisation du Magal. La rencontre a enregistré la présence des autorités territoriales de la région de Diourbel ainsi que des différents chefs de services techniques concernés.



Une rencontre qui a permis d’identifier les derniers impairs qui pourraient perturber l’organisation de cet important rendez-vous cultuel.



Pour rappel, les autorités religieuses et sanitaires de la cité demandent à tous les pèlerins et fidèles de respecter les mesures barrières pour un Magal en toute sécurité et même de se faire vacciner contre le Covid-19.

Il revient à dakarposte que sur le plan sanitaire, des moyens seront déployés pour sensibiliser et aussi prévenir toute propagation du coronavirus. Quelque 6 000 agents de santé seront déployés en renfort du personnel médical de la région et 180 postes médicaux érigés.



Le Magal de Touba, en plus d’être un rendez vous religieux à l’image du pèlerinage à la Mecque, est un moment de grands échanges sur le plan économique. Selon une étude de l’économiste sénégalais Souleymane Astou Diagne de l’université de Bambey à Diourbel, le Magal génère pas moins de 250 milliards de francs CFA par an de retombées pour l’économie formelle et informelle.