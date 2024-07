Ouagou Niayes : Un réseau de narcotrafiquants démantelé, découvertes effarantes

Une mafia de narcotrafiquants niché au cœur de Dakar a été démantelé par les limiers de l’Ocrtis, Les découvertes tirées de la perquisition sont effarantes.



Un trafic intense de drogues dures, mené par un cartel structuré de narcotrafiquants, spécialisé dans trafic interne et international de drogues dures, répondant au nom de Seydina Omar Diop, a été démantelé par l’Ocrtis.



«Une dénonciation anonyme a été faite par un individu dont le neveu, séquestré par Keuz et sa cour, a failli trépasser dans cette forteresse, des suites d’une overdose. A la suite de dénonciations gravissimes, les limiers de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis), ont inscrit l’affaire au registre des dossiers à élucider d’urgence», ont confié des sources de L’OBS.



Les découvertes accablantes



Les policiers qui ont interpellé Keuz et plusieurs de ses hommes, font l’inventaire des saisies constituées de 21 pierres de crack retrouvées sous des matelas orthopédiques. La somme 360 000 FCfa, 8 munitions calibre 22 mm, des rouleaux de papier aluminium, des boîtes de bicarbonate de sodium, des pipes de crack, 3 balances électroniques, un lot de briquets, de cadenas…, composant l’impressionnant arsenal de confection, conditionnement et commercialisation de drogues.



Ce n’est pas tout, les policiers vont aussi mettre la main sur un lot de passeports ordinaires, de cartes d’identité et autres chéquiers arrachés à des clients mauvais payeurs et confisqués. Poursuivant la perquisition, les limiers découvrent dans d’autres compartiments, un lot de meubles de luxe, acquis à la faveur du blanchiment de capitaux et des stocks de drogues.











































































































rewmi