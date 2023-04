Oumy Sene, fille aînée de feu Ibrahima du PIT: « Le message que mon défunt père m’a laissé… »

À l’occasion de la levée du corps du défunt agronome et homme politique décédé dans la nuit de samedi dernier à l’âge de 76 ans, Oumy Sene, fille aînée de feu Ibrahima Sene a pris la parole. Portant le message de la famille devant le chef de l’Etat Macky Sall, c’est avec plein d’émotions qu’Oumy Sene nous a confié quelques mots en guise de témoignage sur l’ex chargé des questions économiques du parti de l’indépendance et du travail. « Il était la boussole qui nous orientait et l’inspiration de tous les jours. Il nous disait que la vie est un éternel combat et qu’il ne faut surtout pas baisser les bras… » fait-elle savoir











































