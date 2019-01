Ousmane Faye rejoint Macky Sall

Les brillants résultats engrangés lors des législatives par la coalition ‘’Manko Wattu Sénégal’’ (MWS) ne pouvaient passer inaperçus du côté du Président Macky Sall et son équipe. Classés 15ème sur 47 listes au niveau national, loin devant les Abdoul Mbaye et 32 autres grands partis, les camarades de Ousmane Faye étaient conviés, lors d’une rencontre tenue hier au palais, à rejoindre la grande majorité présidentielle pour y jouer un grand rôle dans la victoire qui sera acquise dès le 1er tour par Macky Sall au soir du 24 février. Du coup, Ils vont ensemble enterrer définitivement les ambitions de l’opposition déboussolée par les importantes réalisations du régime, et dont il met en garde contre d’éventuelles tentatives de vouloir saboter l’élection.



C’est désormais officiel ! Ousmane Faye et sa coalition entrent dans les rangs de la grande coalition au pouvoir pour travailler aux côtés du Président Macky Sall, dans l’optique d’une large victoire au soir du scrutin du 24 février. Cette invite du camp présidentiel est le résultat d’un travail acharné, avec des visites de proximité, ici et dans la diaspora, avec comme conséquences, des résultats brillants obtenus lors des législatives dernières, le mettant devant 32 grandes coalitions. Interrogé sur ses nouveaux habits de membre de la coalition Macky 2019, le leader de MWS tient d’abord à justifier son choix: « Nous avons, tous, constaté que, ce que le Président Macky Sall a réussi, personne parmi ses devanciers (De Senghor à Wade en passant par Diouf) ne l’a égalé, en termes de vision et de réalisations. Certes, c’est un choix personnel qui s’adosse sur une vision concrète, mais ô combien objectif. Macky Sall a fini de convaincre les plus sceptiques qu’il détient la solution d’un Sénégal émergent. Et du coup, notre coalition a décidé, en toute responsabilité, de se ranger derrière lui pour participer à bâtir ce pays ».



Mais, contre l’opposition et tous ceux qui voudront jeter du sable dans la marche du processus électoral, Ousmane Faye se dresse en barrière et alerte : « notre venue dans la coalition sera très dure pour l’opposition. Je tiens d’abord à les avertir que personne parmi eux ne pourra empêcher la tenue de l’élection. Je les connais personnellement, c’est un groupe d’incompétents, composé essentiellement de mécontents et revanchards, des politiciens sans programmes ni vision, vomis par les sénégalais qui les ont recalés durant le parrainage. Notre message à leur endroit est simple : Ce pays ne sera jamais déstabilisé, malgré leurs tentatives qui sont toutes vouées à l’échec. Nous leur ferons face et nous rassurons les sénégalais qu’il y aura bien des élections libres, démocratiques et transparentes et, après, chacun vaquera à ses occupations ».



Par conséquent, poursuit le leader de MWS, devenu nouvel allié de la grande majorité présidentielle, « rien ne se passera si ce n’est que des élections libres et transparentes. Ils ont été sanctionnés déjà par le peuple lors du parrainage pour n’avoir pas pu glaner 0.8 % des signatures requises. Maintenant qu’ils font tout pour bloquer cette marche de la victoire du Président Macky Sall, je dis qu’ils devront