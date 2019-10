Ousmane Kanté: "La DER s'apparente plus à un don qu'à un crédit"

"Mon avis,



La DER s'apparente plus à un DON qu'à un CRÉDIT.

En effet, avant tout octroi de crédit, il y a un minimum d'informations à savoir sur le client, d’abord connaître l emprunteur, sa capacité de remboursement, les garanties déposées mais aussi son passé financier en interrogeant le fichier de la banque centrale.

Les difficultés de collecte rencontrées par la DER étaient donc prévisibles parce que ces préalables n'ont pas été respectés.

Ensuite dans ce genre de financement l’accompagnement des demandeurs jusqu'à la réalisation de leur projet et même après, aurait facilité le remboursement et réduit les risques de détournement d'objectifs ou même de faillite.

A mon avis le mal est déjà fait . Pour les remèdes, des expertises existent pour permettre de recouvrer les crédits en souffrance. Pour ce cas d'espèce, il faudrait privilégier le recouvrement à l'amiable.

Si des actions judiciaires comme les 4 P tel que annoncés sont utilisés comme action de recouvrement, cela augmenterait les risques de non paiement" a posté l'Economiste, Expert en Crédit Management Ousmane Kanté sur le mur de sa page facebook