Ousmane SONKO annonce sa déclaration de patrimoine « la semaine prochaine » et interpelle Diomaye FAYE

Ousmane SONKO, ancien premier ministre et actuel président de l’Assemblée nationale, a fait savoir qu’il prévoit de faire sa déclaration de patrimoine « la semaine prochaine ». Cela a été proclamé ce lundi, lors de la session plénière dédiée à l’étude de la proposition de modification constitutionnelle lancée par le groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes.



« Nous, on déclare à l’entrée et à la sortie. Moi, j’ai déclaré en tant que Premier ministre. J’ai trois mois pour déclarer à la sortie et je vais déclarer la semaine prochaine », a-t-il déclaré.



Le chef de Pastef en a profité pour rappeler ses engagements et positions au Président Diomaye, ceux-ci étant pris lors de sa campagne électorale. « C’est lui-même qui l’a dit dans une déclaration en tant que candidat, que le président de la République doit déclarer à l’entrée et à la sortie. Les vidéos sont là », a-t-il déclaré.



Néanmoins, Ousmane SONKO souhaite que son « ami et frère du parti » Pastef « se recentre sur l’essentiel », en respectant les promesses faites aux Sénégalais en 2024.















































































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