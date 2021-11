Ousmane Sonko, Barthelemy Dias et Malick Gackou, fuyant les grenades, se réfugient dans une maison à la Médina (VIDÉOS EXCLUSIVES)

La rédaction de dakarposte, qui a activé ses radars fureteurs un peu partout, vous file la der des ders. Il s'agit de vidéos exclusives. Le leader du Pastef Ousmane Sonko, le maire de Mermoz-Sacré-Coeur, Barthélemy Dias, Malick Gackou et Cie, quoi qu'informés du renvoi du procès par la Cour d'Appel de Dakar, ont tenté de forcer le barrage de la brigade anti-émeute de la police. Récalcitrants, ils ont été finalement dispersés à coups de grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre. Qui ont beau négocier avec eux.

Il fallait les voir détaler comme des l... pour se réfugier spontanément dans une maison sise à la rue 7 de la Médina. On les voit deviser tranquillement au rez-de -chaussée de leur niche quelques minutes plus tard.

Les images exclusives de dakarposte sont assez révélatrices.