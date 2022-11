Ousmane Sonko : "Le doyen des juges m’a posé trois questions..."

Face à la presse, Ousmane Sonko est revenu sur son audition avec le doyen des juges. Selon l’opposant, Maham Diallo lui a posé trois questions auxquelles il a lui-même refusé de répondre.



« Acceptez-vous de faire un prélèvement sanguin pour un test d’Adn ? Pouvez-vous nous donner le nombre de fois que vous vous êtes rendu sur les lieux et les heures ? Avez-vous eu des relations sexuelles avec la fille ? », révèle Ousmane Sonko qui donne sa version des faits de l’audition.



Dans son commentaire, Ousmane Sonko de dire : « je lui ai dit de ne plus me poser ces questions pour ma dignité et mon honneur sur un dossier vide truffé de complots. Moi qui aspire devenir président de la République dans 16 mois, je ne vous permets pas de me poser ces deux questions si j’ai eu un rapport avec la fille et je ne vous donnerai jamais de mon sang pour conforter ce complot. Il ne m'a pas posé de question sur les menaces de mort évoqués dans la plainte », explique le pastéfien...