Ousmane Sonko : « Macky Sall a évité les questions qui fâchent »

Invité à la Sen Tv pour discuter du discours à la Nation du Président de la république, Macky Sall, le leader du Pastef, Ousmane Sonko, a dit à l’entame de son propos que « Macky Sall a évité de parler des sujets qui fâchent. Il y a notamment le sujet sur les transports qui pose problème avec les chantiers du Ter. Il y a aussi le volet hydraulique. Les sujets sur l’éducation et la formation ont été évités alors que c’est des secteurs à problème », dit-il.



Ousmane Sonko est également largement revenu sur les problèmes de l’électricité au Sénégal. Pour le Président du Pastef, « le Président n’a pas respecté ses engagements sur l’électricité pris pendant la campagne électorale ». « Ceci est dû a une incompétence de l’Etat dans ce secteur », ajoute-t-il. « Avec tout le gaz que produit le Sénégal, les problèmes de l’électricité devraient être réglés, mais ce gaz est exploité par un américain et il y a des intérêts occultes dans cette exploitation », dénonce-t-il.





Selon lui, le Sénégal n’a pas de « politique énergétique. Ce n’est pas normal que le Sénégal soit le pays le plus cher en matière d’électricité en Afrique de l’Ouest. L’Etat a failli », conclut-il.