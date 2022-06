Ousmane Sonko : "Macky porte l’agenda Lgbt"

Au sortir des élections locales, Benno bokk yaakaar (Bby), analysant sa défaite dans certaines grandes villes, l’avait imputée au collectif And samm jikko yi qui l’a accusée de faire la promotion de l’homosexualité. Pour le scrutin législatif du 31 juillet, Yewwi askan wi compte surfer sur cette question sensible. Lors d’un point de presse hier, Ousmane Sonko a attaqué le président de la République sur ce point.

«On est à l’ère de la tragédie de l’homosexualité. Dieu a puni des sociétés entières à cause de ces pratiques. Je veux que ça soit clair dans la tête des Sénégalais : Macky Sall porte l’agenda Lgbt. On a déposé une proposition à l’Assemblée nationale et il ne veut pas qu’on la vote. Il a dit que notre société n’est pas encore prête. Cela veut dire qu’il veut la préparer. Après, on aura des défilés de gays comme des Gay pride. C’est ça le programme de Macky Sall», a déclaré le leader de Pastef en présence de Mamadou Lamine Diallo, Khalifa Sall, Aïda Mbodj, Mamadou Lamine Thiam, Déthié Fall, Cheikh Tidiane Youm, entre autres.

D’après la tête de liste nationale de Yewwi askan wi, il y a un agenda qu’on veut imposer au Sénégal. Et là, M. Sonko indique aux Sénégalais qu’ils ont la possibilité de parer à ce projet. «Est-ce que les Sénégalais sont prêts à accepter Macky Sall, pas pour un autre mandat, mais à vie parce que c’est ça son objectif ? La chance d’arriver à une alternance pacifique, Macky Sall n’en veut pas», a dit le député-maire de Ziguinchor. Ce point de presse, qui s’est déroulé au siège du Parti républicain et du progrès (Prp) de Déthié Fall, a permis à l’alliance Yaw et Wallu Senegaal de démarrer ses activités.



Yaw et Wallu unis pour l’invalidation de la liste de Benno

Les deux coalitions qui sont liées uniquement dans les départements, ont engagé la bataille pour l’invalidation de la liste nationale de Bby. «Il ne faut jamais tolérer l’intolérable. Nous ne pouvons pas tolérer l’acceptation de la liste de Benno pour ces élections. Il y a un défaut de parrainage, défaut de parité, parce qu’elle a une liste non paritaire et ne doit pas passer. Si on dépose une liste des titulaires sans les suppléants, elle est rejetée. Donc que le ministre de l’Intérieur ne nous fasse pas comprendre qu’on peut valider une liste avec uniquement des titulaires», a expliqué Mamadou Lamine Thiam, maire libéral de Kébémer.

Dans ce sillage, Ousmane Sonko a prévenu le Conseil constitutionnel. «Le président du Conseil constitutionnel a déjà annoncé la couleur en faisant une interview dans leur journal (Le Soleil, Ndlr) en parlant d’équilibre. Yewwi n’est demandeur d’aucune compromission.

Que le Droit soit dit et ce Droit dit que Benno ne doit pas participer à ces élections. Il faut que ça soit clair. Nous n’accepterons pas que notre liste soit écartée sur des bases fallacieuses. On exige du Conseil constitutionnel l’application stricte du Droit», a-t-il martelé. Le leader de Pastef annonce dans les prochains jours, la présentation d’un Programme minimal commun issu des réflexions de Yaw et Wallu comme vision pour l’Assemblée nationale. En outre, Yaw compte tenir son rassemblement mercredi. «Nous avertissons le Préfet et son «ministron» : qu’il pleuve ou qu’il neige, on marchera. On nous a opposé l’argument selon lequel il y a des gens qui devaient marcher aujourd’hui (hier). On a vérifié et il n’y avait même pas 5 personnes là-bas. A moins d’un orage, je ne vois pas qui peut nous empêcher de marcher mercredi», a conclu Ousmane Sonko.















