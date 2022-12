Ousmane Sonko : “Pourquoi j’ai ignoré les questions du Parquet et de Me El Hadj Diouf…”

Dans son débrief de son face à face avec Adji Sarr, qui l’accuse depuis 2021 de viols multiples et de menace de mort, Ousmane Sonko est revenu sur les raisons de son mutisme devant les questions du ministère public. Il a de nouveau pointé du doigt Serigne Bassirou Gueye, ancien Procureur de la République, qui vient d’être nommé Président de l’Office National de la Lutte contre la Corruption (OFNAC).





S’agissant des questions de Me El Hadj Diouf, avocat de la partie civile, Sonko a tout simplement décidé d’ignorer un individu qu’il considère comme un “menteur”, “condamné pour viol”, et dont il réclame la radiation du barreau.





Quant au second avocat de Adji Sarr, Me Abdou Dialy Kane, Ousmane Sonko a fustigé son manque d'arguments.